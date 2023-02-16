الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. فيوتشر يستضيف حرس الحدود وعينه على قمة الدوري

فيوتشر
فيوتشر

يستضيف نادي فيوتشر فريق حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم، باستاد السلام  ضمن منافسات  الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز.

 ويحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 9 انتصارات وسبعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على انبي والبنك الأهلي والتعادل مع بيراميدز والمصري والهزيمة أمام الزمالك.

 ويسعى فيوتشر للفوز والوصول للنقطة 37 والتساوي مع الأهلي متصدر الدوري الذي لعب 15 مباراة فقط وإن كان المدير الفني يخشى الإرهاق الذي تعرض له اللاعبون بعد خوض مباراة إسكو دي كارا بطل توجو، يوم الأحد الماضي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والعودة للقاهرة في اليوم التالي استعدادا لمباراة اليوم.

- قائمة فيوتشر أمام حرس الحدود

 واختار علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم محمود حمدي ومحمد طارق وأحمد يحيى ومحمود مرعي ومحمود رزق ومحمود شعبان وعلى الفيل وباسم علي وطارق طه وجوزيف أنجويم ومحمد فاروق وهشام عادل وناصر ماهر وعبدالله ياسين ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي ومحمد رضا وعبدالكبير الوادي وغنام محمد، وعلى زعزع ومروان محسن أحمد عاطف.

وشهدت القائمة غياب محمود جنش وسعد سمير وعمر السعيد ومصطفى البدري وكريم نيدفيد لأسباب مختلفة.

في المقابل يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وخسر 8 مباريات، ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد 12 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا وجمع 7 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الإسماعيلي وغزل المحلة والتعادل مع أسوان والهزيمة أمام الداخلية والاتحاد السكندري، ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في صراع الهروب من شبح الهبوط. 

يدير المباراة وائل فرحان، ويساعده أسامة عبد اللطيف، ورمضان هنداوي، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز فيوتشر فريق حرس الحدود علي ماهر أحمد أيوب

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وائل لطفي

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