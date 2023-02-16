ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى بعد لقاء أرسنال ومانشستر سيتى

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد لقاء أرسنال ومانشستر سيتي المؤجل من الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف الصدارة من أرسنال وينجح اللاعب إيرلينج هالاند أن يسجل هدفا في مرمى أرسنال خلال هذا اللقاء ويعزز صدارته في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

الترتيب اللاعب الفريق 1 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 26 2 هاري كين - توتنهام 17 3 إيفان توني - برينتفورد 14 4 ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 12 5 ألكساندر ميتروفيتش - فولهام 11 6 رودريجو - ليدز يونايتد 10 7 ميجيل ألميرون - نيوكاسل 10 7 جيمس ماديسون - ليستر سيتي 9 8 مارتن أوديجارد -آرسنال 8 8 لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال 8 8 هارفي بارنز - ليستر سيتي 8 8 محمد صلاح - ليفربول 8 8 بوكايو ساكا - آرسنال 8 8 فيل فودين - مانشستر سيتي 7 9 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 7 9 جابرييل مارتينيلي - آرسنال 7 9 كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد 7 9 ويلفريد زاها - كريستال بالاس 6 9 باسكال جروس - برايتون 6 9 داني إنجز - وست هام 6

ويقدم النرويجي إرلينج هالاند الذي انضم لصفوف فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي أداء رائعا، حيث استطاع أن يسجل 26 هدفا في 23 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي ونجح في التغريد وحيدا بصداره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث إن الفارق بينه وبين الإنجليزي هاري كين الذي يأتي في الوصافة 9 أهداف كاملة ويخرج من المنافسه حتى الآن محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي والذي يملك من رصيد الأهداف 8 أهداف فقط.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال

وانتزع فريق مانشستر سيتي صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في لقاء أمس الذي جمعه بنظيره نادي أرسنال صاحب الصدارة بثلاث أهداف مقابل هدف ليتساوى كل منهما في النقاط ويصل رصيده إلى النقطة 51 بينما يتفوق السيتي بفارق الأهداف عن أرسنال فيما تبقى لأرسنال مباراة لكي يتساوى مع السيتي.