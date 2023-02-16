الخميس 16 فبراير 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى بعد لقاء أرسنال ومانشستر سيتى

هالاند لاعب مانشستر
هالاند لاعب مانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد لقاء أرسنال ومانشستر سيتي المؤجل من الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف الصدارة من أرسنال وينجح اللاعب إيرلينج هالاند أن يسجل هدفا في مرمى أرسنال خلال هذا اللقاء ويعزز صدارته في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

الترتيباللاعبالفريق
1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي26
2هاري كين - توتنهام17
3إيفان توني - برينتفورد14
4ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد12
5ألكساندر ميتروفيتش - فولهام11
6رودريجو - ليدز يونايتد10
7ميجيل ألميرون - نيوكاسل10
7جيمس ماديسون - ليستر سيتي9
8مارتن أوديجارد -آرسنال8
8لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال8
8هارفي بارنز - ليستر سيتي8
8محمد صلاح - ليفربول8
8بوكايو ساكا - آرسنال8
8فيل فودين - مانشستر سيتي7
9روبيرتو فيرمينو - ليفربول7
9جابرييل مارتينيلي - آرسنال7
9كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد7
9ويلفريد زاها - كريستال بالاس6
9باسكال جروس - برايتون6
9داني إنجز - وست هام6

ويقدم النرويجي إرلينج هالاند الذي انضم لصفوف فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي أداء رائعا، حيث استطاع أن يسجل 26 هدفا في 23 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي ونجح في التغريد وحيدا بصداره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث إن الفارق بينه وبين الإنجليزي هاري كين الذي يأتي في الوصافة 9 أهداف كاملة ويخرج من المنافسه حتى الآن محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي والذي يملك من رصيد الأهداف 8 أهداف فقط.

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ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال

وانتزع فريق مانشستر سيتي صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في لقاء أمس الذي جمعه بنظيره نادي أرسنال صاحب الصدارة بثلاث أهداف مقابل هدف ليتساوى كل منهما في النقاط ويصل رصيده إلى النقطة 51 بينما يتفوق السيتي بفارق الأهداف عن أرسنال فيما تبقى لأرسنال مباراة لكي يتساوى مع السيتي.

ترتيب هدافى الدورى الانجليزى رلينج هالاند مانشستر سيتى رسنال محمد صلاح ليفربول

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