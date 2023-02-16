محافظ مطروح يتابع جهود إزالة وسحب مياه الأمطار (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، استمرار وتواصل جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المحافظ على تيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، وبالشوارع الداخلية بمدن الحمام والعلمين والضبعة ومطروح وبرانى والسلوم، وذلك مع تعرض مدن المحافظة الساحلية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهطول أمطار بعدد من مدن ومراكز المحافظة على مدار الأيام الماضية.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، مع المتابعة المستمرة بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والقطاعات الخدمية على مدار 24 ساعة، مع تكثيف الجهود والتواجد الميدانى لإزالة تراكمات مياه الأمطار، وتلقى كافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار والسيطرة على أي حادث طارئ.

وفي سياق آخر، كان قد قال محمد خضر، المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، إنه تم إنهاء الاستعدادات لموسم الأمطار، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات واستدعاء جميع العاملين من الراحات، وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات.

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح

مياه الأمطار بمحافظة مطروح