الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب الدورى الإنجليزى بعد مباراة مانشستر سيتى وأرسنال

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تغيير ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال بعد 23 جولة خاضتها فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الموسم.

 

وكان فريق أرسنال يحتفظ بالصدارة ويبتعد عن أقرب المنافسين له حتى سقط خلال المباريات الماضية في فخ التعادل والهزيمة اللذان كلفاه النقاط واقترب مانشستر سيتي منه بفارق ثلاث نقاط حتى حسمت مباراة اليوم الأمر لصالح السيتي بعد فوزه على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12 من منافسات الدوري الانجليزي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال

مركز

فريق

ل

ف

ت

خ

له

ضده

+/-

نقط

1

مانشستر سيتي

23

16

3

4

59

23

+36

51

2

أرسنال

22

16

3

3

47

21

+26

51

3

مانشستر يونايتد

23

14

4

5

38

28

+10

46

4

نيوكاسل

22

10

11

1

35

13

+22

41

5

توتنهام

23

12

3

8

42

35

+7

39

6

برايتون

21

10

5

6

39

28

+11

35

7

فولهام

23

10

5

8

34

30

+4

35

8

برينتفورد

22

8

10

4

36

29

+7

34

9

ليفربول

21

9

5

7

36

28

+8

32

10

تشيلسي

22

8

7

7

23

22

+1

31

11

أستون فيلا

22

8

4

10

26

34

-8

28

12

كريستال بالاس

22

6

7

9

20

30

-10

25

13

ليستر سيتي

22

7

3

12

36

38

-2

24

14

نوتنغهام فورست

22

6

6

10

17

37

-20

24

15

ولفرهامبتون

22

6

5

11

17

31

-14

23

16

وست هام

22

5

5

12

19

27

-8

20

17

ليدز يونايتد

22

4

7

11

28

38

-10

19

18

إيفرتون

22

4

6

12

16

30

-14

18

19

بورنموث

22

4

6

12

20

44

-24

18

20

ساوثهامبتون

22

4

3

15

18

40

-22

15

وتساوى كل من أرسنال ومانشستر سيتي في عدد النقاط ولكن السيتي تفوق بفارق الأهداف يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خوضه 23 مباراة استطاع أن يفوز ب 16 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات بينما تلقى اربعه هزائم ويملك من النقاط 51 نقطة في المقابل فريق ارسنال 22 مباراة نجح في الفوز بـ 16 مباراة والتعادل ثلاث اخرين بينما تلقى ثلاث هزائم.

ترتيب الدورى الانجليزى مباراة مانشستر سيتى وآرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال ارسنال مانشستر سيتى

رئيس التحرير

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