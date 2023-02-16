الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غدًا الخميس 16 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

وكان قد قرر اللواء محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة أمس الأربعاء 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية أمس الأربعاء 15 فبراير، كما استثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة.

وجاء ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتعرضت مدينة الاسكندرية منذ الثلاثاء لأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المحافظة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة إلى غزيرة بمختلف مناطق الإسكندرية من مساء الأمس حتى صباح اليوم، وأنه على الرغم من الأمطار الغزيرة والمستمرة لم تتسبب تجمعات المياه في أي إعاقة مرورية.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 152 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة منذ يوم الاثنين 30 يناير للتعامل مع المنخفض الجوي الحاد الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة، ومتوقع اليوم طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أمطارا متوسطة قد تغزر أحيانا على فترات متقطعة على مناطق شمال وغرب الإسكندرية.

طقس الخميس بالإسكندرية 

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة، واعتبارًا من يوم الجمعة تحسن في الأحوال الجوية.

طقس الخميس بالإسكندرية انتظام الدراسة غدا محافظ الإسكندرية المدارس الحكومية والخاصة سقوط أمطار

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