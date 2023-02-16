الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس الوثائقية: معركتنا فى سبيل الوعى

قناة «الوثائقية»
قناة «الوثائقية»

يفصلنا القليل عن إطلاق قناة «الوثائقية»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعد واحدة من أبرز الفضائيات التي تم إطلاقها فى آخر 10 سنوات.

أكد الإعلامي شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القناة معركتها الرئيسية هي الوعي، ولا وعي دون معرفة، ولا معرفة دون توثيق.

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» على شاشة ON، أن «الغرض الرئيسي من التجربة التي بدأناها بوحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة في فبراير عام 2018».

وأكد «كانت تجربة بدأتها مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي، الغرض منها عدم ترك مرويتنا المصرية على لسان الآخرين، فمصر أولى بحكايتها».

تردد قناة الوثائقية

وتبث قناة الوثائقية على تردد 12303H، 27500، 5/6، عبر نايل سات.

وكانت قررت الشركة المتحدة تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.

وتحرص قناة الوثائقية على تقديم أعمال وثائقية متنوعة، إذ إنها لم تقتصر على الأفلام السياسية أو التاريخية فحسب، وإنما هناك مواد فى كل المجالات، فضلًا عن أن الفن ونجومه كان لهما نصيب كبير من المواد التى تنتجها القناة.

قناة الوثائقية المصرية

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد كشفت عن موعد انطلاق القناة الوثائقية، حيث يفصل الجمهور 5 أيام فقط على بداية بثها.

وكشفت قناة «الوثائقية المصرية»، إنتاجها مجموعه من الأفلام الوثائقية عن عددًا من الكُتاب والفنانين الذين تركوا إرثًا كبيرًا يتناوله الأجيال حتى الآن، مشيرة إلى أنَّ هذه الأعمال تتناول تجاربهم الشخصية ومسيرتهم الطويلة سواء فنيًا أو أدبيًا، ومحطات خفية تعرضها القناة للمرة الأولى للمشاهدين.

بثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" جديدًا للقناة الوثائقية المصرية، وتطرق لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وتأتى تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقي بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق قناة «الوثائقية المصرية» على تردد 12303 ومعدل الترميز 27500 الاستقطاب: أفقي / H، إذ يفصل الجمهور 7 أيام فقط على بداية بثها.

الوثائقية المتحدة للخدمات الإعلامية الفضائيات الإعلامي شريف سعيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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