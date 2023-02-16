الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جولة تشمل تركيا وأثينا.. وزير الخارجية الأمريكى فى أنقرة الأحد المقبل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بزيارة تركيا، الأحد المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلينكن سيزور تركيا، الأحد المقبل، لتفقد الجهود الأمريكية الجارية لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة الزلزال المدمر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان له اليوم، أن بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية قرب مدينة أضنة جنوبي تركيا، في 19 فبراير الجاري لتفقد الجهود الأمريكية المباشرة لمساعدة السلطات التركية في الاستجابة للدمار الناجم عن الزلزال الأخير.

وأوضح برايس، أن بلينكن سيغادر بعدها إلى العاصمة أنقرة للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ومسؤولين آخرين لبحث الدعم الأمريكي المستمر لتركيا وشعبها بعد الزلازل المدمرة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الشراكة مع تركيا.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي فى إطار جولة تشمل ألمانيا واليونان، حيث من المقرر مشاركة بلينكن في مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق الجمعة المقبل.

بلينكن يزور أثينا ويلتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانى

وعقب انتهاء زيارته فى تركيا، سيتوجه بلينكين إلى أثينا ويلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، وزعيم المعارضة ألكسيس تسيبراس.

وأوضح برايس، أن بلينكن سيناقش خلال تلك الاجتماعات، التعاون الدفاعي وأمن الطاقة والتزام واشنطن بالدفاع عن الديمقراطية.

كما سيطلق بلينكن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان في 21 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، التقى عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، في واشنطن نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وبعض كبار قادة الكونجرس. 

كما استعرض الوزيران الجهود المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين بالزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. 

وأكد الجانبان الالتزام المشترك بمكافحة التطرف ومجابهة التهديدات التي تواجه الطرفين في منطقة الشرق الأوسط. 

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وائل لطفي

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