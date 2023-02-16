الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حضور مونديالى.. أبرز المعلومات عن رئيس لجنة الحكام الجديد

الخبير البرتغالى
الخبير البرتغالى ميلو بيريرا

أنهى مسئولو اتحاد الكرة، الاتفاق مع الخبير البرتغالى ميلو بيريرا، لتولى مهمة إدارة لجنة الحكام الرئيسية خلفًا للإنجليزى مارك كلاتنبيرج، الذي تقدم باستقالته بعد خلافاته مع أعضاء الجبلاية .

ويعد فيتور مانويل ميلو بيريرا، من مواليد 21 أبريل 1957 في لشبونة، وهو حكم كرة قدم برتغالي دولي سابق، حكم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

وأدار بيريرا مباريات في كأس العالم لكرة القدم 1998، وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

و قد حكم في كأس الخليج 1998، وقد أدار مباراة منتخب الكويت لكرة القدم ومنتخب قطر لكرة القدم في 2 نوفمبر 1998، أدار مباراة منتخب الكويت لكرة القدم ومنتخب عمان لكرة القدم في 9 نوفمبر 1998.

واشترط بيريرا على مسىولى اتحاد الكرة الحصول على ٢٥ ألف دولار مراتب شهرى من أجل قبول المهمة، خاصة فى ظل وجود مواطنه روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى كوسيط فى المفاوضات.

اتحاد الكرة لجنة الحكام الخبير البرتغالي ميلو بيريرا

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وائل لطفي

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