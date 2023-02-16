حضور مونديالى.. أبرز المعلومات عن رئيس لجنة الحكام الجديد

أنهى مسئولو اتحاد الكرة، الاتفاق مع الخبير البرتغالى ميلو بيريرا، لتولى مهمة إدارة لجنة الحكام الرئيسية خلفًا للإنجليزى مارك كلاتنبيرج، الذي تقدم باستقالته بعد خلافاته مع أعضاء الجبلاية .

ويعد فيتور مانويل ميلو بيريرا، من مواليد 21 أبريل 1957 في لشبونة، وهو حكم كرة قدم برتغالي دولي سابق، حكم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

وأدار بيريرا مباريات في كأس العالم لكرة القدم 1998، وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

و قد حكم في كأس الخليج 1998، وقد أدار مباراة منتخب الكويت لكرة القدم ومنتخب قطر لكرة القدم في 2 نوفمبر 1998، أدار مباراة منتخب الكويت لكرة القدم ومنتخب عمان لكرة القدم في 9 نوفمبر 1998.

واشترط بيريرا على مسىولى اتحاد الكرة الحصول على ٢٥ ألف دولار مراتب شهرى من أجل قبول المهمة، خاصة فى ظل وجود مواطنه روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى كوسيط فى المفاوضات.