الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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باحثة سياسية تكشف أهم النقاط المتوقعة لخطاب بوتين أمام البرلمان الروسى

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قالت علا شحور، كاتبة وباحثة سياسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذكرت بعض الوسائل غير الرسمية بروسيا أنه سيلقي خطابًا في 21 فبراير الجاري أمام البرلمان.

الأمور التي من المتوقع أن يتحدث فيها بوتين

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي سيتحدث مع شعبه حول ما حققه في العملية الأوكرانية بعد عامها الأول من إيجابيات وسلبيات والنقاط التي حققتها. 

وتابعت: أنه تم ضم أربعة مقاطع أوكرانية للأراضي الروسية بشكل رسمي، ولذا يجب أن تتبع القانون الروسي وأن تكون عملتها الرسمية هي الروبل، مؤكدة أن روسيا لم تفرض نفسها على الشعب الأوكراني، ولكنهم انضموا طواعية له عبر الانتخاب.

وأشارت إلى أن روسيا اعتبرت أنها حققت أغلب الأهداف في العملية الخاصة، بالإضافة لنزع النازية وإبعاد أوكرانيا عن الانضمام للناتو بعد هذه العملية العسكرية، ولهذا روسيا تتابع في سيطرتها العسكرية التقدم الميداني رغم التباطؤ في الفترة الأخيرة.

باحثة سياسية الرئيس الروسي خطاب العملية الأوكرانية إيجابيات وسلبيات مقاطع أوكرانية روسيا النازية

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