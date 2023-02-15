العربى للتنمية الاجتماعية: 12 مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

قالت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، إن الرئيس السيسي فتح جميع المجالات أمام السيدة المصرية من أجل التفوق والنجاح في أي قطاع ترغبه، والهدف من هذا النجاح هو التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مشيرة إلى أن 12 سيدة مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط في 2023، نتيجة إيمان وطنهن بقدراتهن الكبيرة.

تمكين المرأة

وأكدت الدكتورة ريهام العاصي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض السيدات لديها الكثير من المقومات التي تؤهلها للتفوق في المراكز الحيوية التي تمس الاقتصاد المصري بشكل كبير، ولهذا نجد الآن السيدات في القضاء، مجلس الدولة، مستشار الأمن القومي، مجلس النواب، والجهات السيادية.

المرأة المصرية مثل أعلى

وأضاف في حديثه، أن تواجد المرأة المصرية في كافة القطاعات فعال بصورة كبيرة، وهذه الفعالية فرصة عظيمة لأن تكون هؤلاء السيدات مرجعية ومثلًا أعلى للأجيال القادمة.