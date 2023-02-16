متابعة بالجامع الأزهر لاختبارات رواق العلوم العربية والشرعية

تابع الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، فعاليات اختبارات نهاية المستوى الدارسي رواق العلوم الشرعية والعربية بكلية أصول الدين بالقاهرة، رافقه الدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين، بهدف الوقوف على أي معوقات لسير الاختبارات، وكذا الاستماع إلى مقترحات الدارسين لتطوير العملية التعليمية بالرواق الأزهري.

يأتي ذلك في إطار الخطة المكثفة التي وضعتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، لمتابعة الاختبارات المستمرة والاطمئنان على سير عملية الاختبارات بالجامع الأزهر ، ومقار الفروع الخارجية بالمحافظات.

وأوضح فؤاد، أن اختبارات نهاية المستوى الدارسي رواق العلوم الشرعية والعربية قد انطلقت فعالياتها في الرابع من فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمر للثالث والعشرين من نفس الشهر.

وفي سياق متصل، توجه مدير عام الجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، إلى محافظة الدقهلية حيث عُقدت اختبارات المرحلة التمهيدية والمتوسطة والتخصصية بمستوياتها الثلاثة، لمتابعة التغطية المستمرة لجميع فروع الاختبارات الخارجية بجميع المحافظات.

رافقه في هذه الجولة الشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، ووائل سلطان، المشرف المتابع من الجامع الأزهر، ومدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أثناء متابعته للجان الاختبار المنعقدة بمحافظة الدقهلية، أن نظام الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تم وضعه بما يناسب كافة احتياجات الدارسين ومستوياتهم العلمية، بحيث لا يحرم من هذه الفرصة أي راغب في طلب العلم الشرعي من الأزهر الشريف الذي يمثل منبع العلم الأصيل، وأهم روافده في وقتنا الحالي.