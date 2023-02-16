الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدكتور أيمن مختار: الدقهلية أرض الفن والثقافة

مهرجان المنصورة المسرحي
مهرجان المنصورة المسرحي

اختتم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، فاعليات مهرجان المنصورة المسرحي في دورته الثانية  "دورة الفنان عبدالغفار عودة"، وكرم الفائزين في العروض المسرحية من ممثلين ومخرجين، والرعاة للمهرجان من داخل مسرح قصر ثقافة المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد الشرقاوي رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، والفنان أحمد عبد الجليل مدير المهرجان، وإيمان أبوالغيط مدير مكتبة مصر العامة وأمين المهرجان، والدكتورة آمال زكي مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والنائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب، وهشام المناوي رئيس جمعية رسالة بالمنصورة وعضو اللجنة العليا للمهرجان، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، وعدد كبير من الكتاب والنقاد والفنانين، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأسل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رسالة شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم شعب الدقهلية؛ لتوفيره المناخ الملائم لإعادة الفن الراقي إلى المسرح خلال فترة قصيرة من حكم مصر، ودعمه الكامل لإحياء التراث المصري، وإعادة الثقافة ودعمها في كافة ربوع مصر.

وأشار «مختار» الى أن الدقهلية هي أرض الفن والثقافة علي مستوي الجمهورية وأنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ جاد الحق، والشيخ نصر الدين طوبار، والنقشبندي، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية.

 وأعرب محافظ الدقهلية، عن سعادته الغامرة لنجاح فعاليات هذا المهرجان، ونسعي لأن تعود المنصورة معقلًا للفن والمسرح، ونبع للمواهب، وعاصمة مصر الفنية والطبية وعروسًا للنيل.

وثمن المحافظ دور اللجنة العليا لمهرجان المنصورة المسرحي ولجنة التحكيم وكل القائمين عليه والداعمين لإعادة إحياء الفن المسرحي لمدينة المنصورة.

كما ثمن الدور البارز لكل من المخرج والفنان أحمد عبد الجليل مدير المهرجان، و إيمان أبوالغيط أمين المهرجان على دورهم البارز في نجاح هذا المهرجان ليكون وجهًا مشرفًا للدقهلية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على دعمهم الكامل لهذا المهرجان من أجل إنجاحه وعودة الفن إلى قلعة الفن.

مهرجان المنصورة المسرحي
مهرجان المنصورة المسرحي
مهرجان المنصورة المسرحي
مهرجان المنصورة المسرحي
مهرجان المنصورة المسرحي
مهرجان المنصورة المسرحي
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مهرجان المنصورة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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