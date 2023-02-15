الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ تمويل: الدولة تمنح القطاع الخاص الكثير من التسهيلات للمساهمة في التنمية

محمد باغ، أستاذ التمويل
محمد باغ، أستاذ التمويل والاستثمار

قال محمد باغ، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الأزمات العالمية الاقتصادية أدت إلى حدوث بطء شديد في سلاسل الإنتاج العالمية. 

تقليل الفاتورة الاستيرادية

وأكد محمد باغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية سعت جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة القطاعات لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتقليل الاعتماد على الخارج، ولهذا تم تطوير البنية التحتية مع وضع المعاير التشريعية والقانونية من أجل التشجيع على الاستثمار، إضافة إلى التشجيع على الزراعة وتوفير المحاصيل الاستيراتيجية.

وأضاف في حديثه، أن مشروعات الدولة القومية لم تكن بعيدة عن القطاع الخاص، حيث كان هناك تعاون واضح بين القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في التنمية المصرية الشاملة. 

تعزيز تفاعل القطاع الخاص 

وأشار إلى، أن الدولة المصرية عززت فرص التعاون مع القطاع الخاص في التنمية، وذلك لأن القطاع الخاص حريص كل الحرص على إنجاز المشاريع بأسرع وقت وبكفاءة عالية.

وذكر أن الدولة في الوقت الحالي ترحب بالتواجد الرسمي للقطاع الخاص، كمل أن الدولة تمنح هذا القطاع الكثير من المنح والتسهيلات للتشجيع على الاستثمار بالأراضي المصرية.

 

محمد باغ أستاذ تمويل مشاركة القطاع الخاص اكسترا نيوز حديث الاخبار

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