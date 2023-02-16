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د. محمد الباز
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الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 16-2-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يردد المسلمون دعاء الصباح والفجر تقربًا إلى الله، فالدعاء من أهم العبادات التي يحرص عليها المؤمنون لطلب خير الدنيا والآخرة، وهناك عدة مواطن لاستجابة الدعاء منها وقت الفجر والصباح، وتقدم الدستور لقرائها بعضًا من دعاء الصباح وأدعية الفجر مكتوبة.

دعاء الصباح 

من دعاء الصباح "اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي". [رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو رقم الحديث: 972 ، أخرجه في صحيحه]

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من دعاء الصباح .. "حَسبيَ اللهُ لا إلهَ إلَّا هو، عليه تَوكَّلْتُ، وهو ربُّ العَرشِ العَظيمِ" سبع مرات. [رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج زاد المعاد، عن أبو الدرداء، الصفحة أو رقم الحديث: 2/342 ، إسناده صحيح]

 

﻿﻿من دعاء الصباح .. "اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مِن عِندِكَ مَغْفِرَةً إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ". [رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو رقم الحديث: 7387 ، صحيح]

 

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أدعية الفجر 

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"اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، أنْتَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ خَاصَمْتُ، وبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ". [رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو رقم الحديث: 7442 ، أورده في صحيحه]

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" قال أُبَيٌّ قلْتُ يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ". [رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي بن كعب، الصفحة أو رقم الحديث: 2457 ، حسن صحيح]

 

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