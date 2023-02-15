الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بمحل بويات بالظاهر

ارشيفه
ارشيفه

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق نشب بمحل بويات بمنطقة الظاهر.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل محل بويات بشارع الجيش بمنطقة الظاهر.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية الإخماد بدون إصابات، وتم انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير بذلك.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق وساعد علي امتداده لباقي أجزاء المحل ووجود علب بويات  قابلة للاشتعال.

قوات الحماية المدنية حريق محل بويات الظاهر القاهرة

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