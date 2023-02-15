الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد ليلة النصف من شعبان وفضل صيامها 2023

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

يبحث عدد كبير من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فضل صيام ليلة النصف من شعبان ومن الأسئلة التي تم طرحها كيف اهتم العلماء بليلة النصف من شعبان؟ وما أهمّ المؤلفات التي كُتِبَت في بيان ذلك؟

موعد ليلة النصف من شعبان وفضل صيامها 2023

ومن المنتظر أن يكون  شهر شعبان 2023 في العام الجديد مع الثلث الأخير من شهر فبراير وتحديدا يوم 21، ومن المقرر أن يوافق آخر يوم لشهر شعبان 1444 يوم 22 مارس 2023، وقد يتعرض التقويم لقليل من التغيير بيوم أو اثنين، فقد تُثبت رؤية هلال شهر رمضان أن يوم 29 شعبان هو المتمم لهذا الشهر، وحينها توافق نهايته يوم 21 مارس.

وقالت دار الإفتاء إن علماء الأمة اهتموا ببيان فضل ليلة النصف من شعبان؛ فأوردوا في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 136، ط. دار عالم الكتب-بيروت): [وليلة النصف من شعبان قد رُوِي في فضلِهَا من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها مُفَضَّلة، وأنَّ من السلف من كان يخصّها بالصلاة فيها، وصومُ شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة] اهـ.

موعد بداية شهر شعبان 2023 ورؤية الهلال

موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيًا


وأوضحت الفتاء أن اهتمام العلماء ببيان فضلها أنَّ كثيرًا منهم في العصور المختلفة قد أفرد أجزاءً حديثية ورسائل علمية في بيان فضل ليلة النصف من شعبان وبيان خصائصها، ومنها:
- "ليلة النصف من شعبان وفضلها" للحافظ ابن الدبيثي صاحب "الذيل على تاريخ بغداد" [ت: 637هـ].
- "الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتَي الرغائب والنصف من شعبان" للإمام ابن حجر الهيتمي [ت: 974هـ].
- "التبيان في بيان ما في النصف من شعبان" للشيخ علي القاري [ت: 1014هـ].
- "فضائل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ سالم السنهوري [ت: 1015هـ].
- "رسالة في فضل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي [ت: 1355هـ].
- "حسن البيان في ليلة النصف من شعبان" للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري [ت: 1413هـ].
- "ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي" للإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم [ت: 1419ه]. وغير ذلك.

شعبان صيام ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان الإفتاء علماء الأمة دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

عريس الجنة.. مصرع زوج وإصابة زوجته خلال حفل زفاف بقنا

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة 2023

قبيل إطلاقها.. وكيل إعلام الأهرام الكندية: قناة «الوثائقية» ستجذب جميع الفئات العمرية

غدًا.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى السودان

متحدث الحكومة: الشركات التركية أعلنت أنها ستضخ استثمارات جديدة فى مصر

تعليمات خاصة من «فيريرا» لنجمى الزمالك قبل مباراة المريخ السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحذر من تبعات قانون سحب الجنسية

رئيس الشاباك الإسرائيلى يحذر «بن غفير» من خطواته فى القدس

الخارجية الفلسطينية: إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون سحب الجنسية عنصرى وجريمة تطهير عرقى