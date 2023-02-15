تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صندوق «تحيا مصر» يخصص حسابًا لاستقبال مساهمات إغاثة سوريا

أعلن صندوق "تحيا مصر" عن تخصيص الحساب رقم (037037- إغاثة سوريا) في كل البنوك المصرية لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإغاثة ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية وغيرها للأشقاء السوريين، في إطار جهود الدولة المصرية لإغاثة سوريا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذكر الصندوق -في بيان اليوم الأربعاء- أنه خصص الخط الساخن رقم 15118 لتلقي الاستفسارات، وتفاصيل المساهمات العينية، فضلًا عن إمكانية المساهمة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للصندوق https://tahyamisrfund.org

يأتي ذلك بعد تلقي صندوق "تحيا مصر" خلال أيام الماضية، عددًا من طلبات المشاركة في إغاثة سوريا، من خلال المساهمات العينية والنقدية، وفي هذا السياق قام الصندوق بتسيير قافلة محملة بنحو 140 طنًا من المواد الغذائية والملابس والأمتعة والأغطية ومستحضرات العناية الشخصية وغيرها من مواد الإغاثة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل في مواجهة الكوارث والأزمات على المستويين المحلي والدولي، تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، وشارك في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة فضلًا عن المشاركة في تنظيم القوافل الطبية لعدد من الدول الإفريقية ضمن المبادرة الرئاسية تحيا مصر إفريقيا.