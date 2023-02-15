الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سجن صحفية روسية 6 سنوات على خلفية منشور بشأن أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قضت محكمة روسية، الأربعاء بسجن صحفية 6 سنوات إثر منشور انتقد العملية التي تنفّذها موسكو في أوكرانيا بحسب ما أفاد مسئولون، وذلك في إطار حملة أمنية متواصلة ضد أي أصوات معارضة.

يأتي الحكم الأخير ضمن سلسلة أحكام قضائية بموجب قانون جديد يقول معارضون إنه مصمم لتجريم انتقاد التدخل العسكري.

حُكم على ماريا بونومارنكو (44 عامًا) بتهمة نشر معلومات كانت تدرك بأنها كاذبة عن الجيش الروسي، بحسب "لجنة التحقيق" التي تنظر في الجرائم الكبرى.

صدر الحكم على الصحفية في مدينة بارنول في سيبيريا حيث عملت لصالح موقع "روس نيوز" الإخباري.

ولوحقت قضائيًا بعد نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي مرتبط بهجوم على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد حصار استمر مدة طويلة وطلب الادعاء بسجنها تسع سنوات.

وحمّلت كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو مسئولية مقتل مئات المدنيين في الهجوم الذي تنفيه روسيا.

أوقفت بونومارنكو في أبريل الماضي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية قبل نقلها إلى بارنول.

ودق محاميها ناقوس الخطر بشأن تدهور صحتها النفسية وطلب بأن تتلقى العلاج، وفق ما ذكرت مجموعة "أو في دي إنفو" التي تراقب أجهزة إنفاذ القانون.

بعدما أمر الكرملين بإرسال قوات إلى أوكرانيا قبل نحو عام، أدخلت روسيا قانونًا جديدًا يجرّم كل ما تعتبره السلطات معلومات كاذبة أو مؤذية عن الجيش الروسي والعملية.

محكمة روسية أوكرانيا موسكو التدخل العسكري ماريا بونومارنكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف مدة إيقاف إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار

المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الحكومة الإماراتية

الناتو: نطالب بيلاروسيا بالتوقف عن التورط في حرب أوكرانيا

النيابة العامة تستمع للمصابين باختناق إثر تسرب غاز في الوراق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صندوق «تحيا مصر» يخصص حسابًا لاستقبال مساهمات إغاثة سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

المستوطنات والإصلاحات القضائية.. هل سينجح نتنياهو في إحتواء غضب واشنطن؟

نتنياهو يوقف إخلاء بؤرة استيطانية بعد خلافات بين وزيرين إسرائيليين