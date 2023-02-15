دراسة جديدة: استخدام روبوتات آلية لعلاج مشكلات «الإمساك المزمن»

وضعت مجموعة من العلماء حديثاً تصوّراً لحلول جديدة من شأنها تحسين معالجة مشاكل الأمعاء من دون استخدام أدوية، باستخدام كبسولة آلية قابلة للابتلاع، وهي تقنية علاجية تتزايد الأبحاث في شأنها.

الكبسولات تساعد في علاج مشاكل الإمساك المزمنة، ولاسيما أنه يعاني نحو 16 من كل 100 بالغ في الولايات المتحدة من مشكلات الإمساك، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

كيف تعمل الكبسولة؟

وأوضحت دراسة نشرت الاثنين في مجلة "نيتشر إلكترونيكس" تفاصيل طريقة عمل هذه الحبوب التي يمكن تعقب تحركها بعد ابتلاعها بدقة كبيرة.

تتيح هذه التقنية معرفة اي جزء من الجهاز الهضمي يسبب تباطؤًا في العبور المعوي، بطريقة أبسط بكثير من الخضوع لأشعة سينية أو تنظير للقولون في المستشفى.

ورأى الباحث في جامعة "كالتك" في كاليفورنيا والمعد المشارك للدراسة سارانش شارما لوكالة فرانس برس أن "فحص صحة الأمعاء باستخدام هذا النوع من الروبوتات الصغيرة ... سيكون مفيداً جداً لأخصائيي الجهاز الهضمي الذين يضطرون حالياً إلى إجراء الكثير من الفحوص المزعجة".

وأوضح أن ذلك سيسمح لهم "بالحصول على الكثير من المعلومات الأساسية للتشخيص واقتراح العلاج" المناسب.

وتقوم هذه التقنية على حبة طولها 20 مليمتراً وقطرها ثمانية مليمترات، وبكرة تبقى خارج الجسم ينبعث منها مجال كهرومغناطيسي. تلتقط الحبة بعد ابتلاعها موجات كهرومغناطيسية تختلف تبعهاً للمسافة، تبثها إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف بواسطة البلوتوث، مما يتيح تحديد مكانها بدقة.

أين يتم وضع الكبسولات الآلية؟

ويمكن، بحسب تصور الباحثين، وضع البكرة في سترة المريض، أو حتى في الجزء الخلفي من المرحاض.

وأجريت اختبارات لهذه التقنية برمتها على حيوانات تشبه خصائصها البدنية خصائص البشر. ويأمل الباحثون في أن يتمكنوا من إجراء تجارب سريرية على البشر في غضون "سنوات قليلة"، بحسب سارانش شارما.