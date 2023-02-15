من البدلات العصرية إلى فساتين السهرة: أفضل 6 صيحات أزياء لعام 2023

الموضة هي صناعة ديناميكية تتطور باستمرار، ويمكن أن تكون مواكبة أحدث الاتجاهات طريقة مثيرة للتعبير عن أسلوبك الشخصي، مع العديد من الأساليب والمصممين والاتجاهات المختلفة للاختيار من بينها، فإن عالم الموضة هو حقًا ملعب لا نهاية له للإبداع والتعبير عن الذات.

من المطبوعات الجريئة إلى الكلاسيكيات الخالدة، ينبض عالم الموضة دائمًا بالأفكار الجديدة والأشكال الجديدة للمفضلة القديمة، سواء كنت من محبي الموضة أو تبحث فقط عن تجديد خزانة ملابسك، يجب أن تعرف صيحات الموضة التي تجتاح العالم.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” نرصد في سطور هذه الاتجاهات الخاصة بالموضة 2023:

1. حللا

غالبًا ما يسير الأسلوب جنبًا إلى جنب مع راحة المرء، وتعتبر البدل هي المثال الدقيق على ذلك عند الحديث عن ملابس الموضة النسائية الأكثر عصرية، مناسبة لكل من المناسبات الرسمية وغير الرسمية ، يمكن أن تكون البدل هي البديل المثالي للفساتين التقليدية، علاوة على ذلك بناءً على المناسبة، يمكن للمرأة الاختيار بين السراويل واسعة الساق إلى الخيارات الأكثر ملاءمة.

2. فساتين السهرة

إذا كنت ترغب في الحصول على مظهر متطور وأنيق وساحر أثناء توجهك لحضور حدث في عام 2023، فلن يخيب ظنك ثوب السهرة أبدًا، في مناسبات مثل حفلات الزفاف، وحفلات العشاء الرسمية، والكرات الخيرية، والمناسبات الرسمية الأخرى، يمكن لفساتين السهرة أن تستدعي فساتين السهرة التي تتراوح بين الفساتين المتدفقة أو الأنيقة أو المجهزة.

3. التنانير القصيرة

سواء كان ذلك مصنوعًا من الجلد أو غير متماثل أو عالي الخصر أو على شكل حرف A، فلا يمكنك أبدًا أن تخطئ في ارتداء التنانير القصيرة، بالنظر إلى تعدد استخداماتهم وقدرتهم على التكيف مع عصور مختلفة من الموضة، يمكن ارتداء التنانير القصيرة لاجتماعات العمل وليالي الرقص وغيرها من الأحداث المهمة.

4. فقاعة هيمز

تعتبر الحواف الفقاعية من أكثر صيحات الموضة شيوعًا للسيدات في عام 2023، إن الثياب القصيرة الفخذية، والفساتين الطويلة ذات الأزهار، والتنانير متوسطة الطول وغيرها من الفساتين والتنانير ذات الحافة الفقاعية تتيح لك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها.

5. الترتر

فساتين الترتر هي الفساتين التي لا يبدو أنها عفا عليها الزمن أبدًا، سواء كان ذلك لفساتين الحفلات المزينة بالترتر أو ارتداء المصمم الساري الشيفون الترتر لحفلات الزفاف، فإن اتجاه الموضة متعدد الاستخدامات للغاية، اختيار شائع لأحداث السجادة الحمراء والحفلات والمناسبات الخاصة الأخرى، يستخدم هذا الاتجاه الترتر المتلألئ، غالبًا بلمسة نهائية معدنية أو لامعة، هذا يعطي الزي لمسة من التألق والتألق.

6. البدل الترفيهية

إذا كنت تبحث عن أسلوب أنيق بعد خروج المشاهير المفضلين لديك من المطار أثناء السفر، فعليك بالتأكيد إضافة بعض البدل الترفيهية إلى خزانة ملابسك، غالبًا ما يتم تصنيف البدلات الترفيهية للنساء تحت ملابس الصالة، فهي ملابس مريحة وغير رسمية تتضمن سترة أو سترة مريحة مع بنطلون أو تنانير متطابقة، مصممة للمناسبات غير الرسمية، البدلات الترفيهية تأتي من البوليستر والقطن والكتان.