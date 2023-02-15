الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم تعقد اجتماعا للجنة التوجيهية لإدارة مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في مصر

اللقاء
اللقاء

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا للجنة التوجيهية لإدارة مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في مصر، وذلك برئاسة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

ناقش الاجتماع الوقوف على المراحل التي تم إنجازها بالمشروع، ووضع خطط مستقبلية للمرحلة القادمة، حيث تضمن المشروع مرحلة تدريب معلمي وموجهي اللغة الفرنسية (لغويًا/ رقميًا/ تربويًا) والذي شمل 508 متدربين من معلمي وموجهي اللغة الفرنسية من جميع أنحاء الجمهورية. 

وأكد الدكتور أكرم حسن ضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين المتدربين وتحفيز باقي المعلمين للإقبال علي تلك النوعية من التدريبات التي تعزز من تطوير أدائهم، مشيرًا إلى ضرورة وضع المناهج وفقًا للإطار العام للمناهج، والتأكيد علي ضرورة تضمينها للمهارات الحياتية واللغوية والقيم والقضايا التي تهتم ليس بالجانب اللغوي فقط بل بالجانب الحياتي للطالب.

وقال إنه يجب ضرورة التخطيط لمرحلة أخري من التدريبات وهي إعداد برامج تدريبية تعزز من قدرات معلمي اللغة الفرنسية لتدريس المناهج المطورة للغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.

ومن جانبه أعرب ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر عن سعادته بالنجاح الذي تم تحقيقه عبر المراحل التي تم إنجازها بالمشروع وإعطاء الوقت الكافي للتخطيط للمرحلة القادمة والتي تمثل تحديًا كبيرًا في مجال تدريس اللغة الفرنسية، مؤكدًا  على الرغبة في استمرار التعاون في مجال تدريس اللغة الفرنسية وتطوير أداء المعلمين. 

حضر الاجتماع، ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر،  وكليمنس فادال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، وإلودي مونتاجود نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ورامي بوستاني مدير المشروع وكالة التنمية الفرنسية في مصر، والسيدة كريستين جورجوكس ملحق تعاون بالسفارة الفرنسية في مصر، ومارجو بونبين منسقة المشاريع الدولية شبكة كانوبي، وجولي بيتون، مدير مشروع التحرير شبكة كانوبي، وميلود بنالي مدير المشروع فرنسا التعليم الدولي، وميرا غالي مساعدة وزير التعاون الدولي، وأودريه رئيس المشروع، ووفاء عباس مستشار اللغة الفرنسية، وعلا مصطفى المنسق العام للمشروع، ودعاء علي رئيس قسم اللغات الأجنبية الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.

الإدارة المركزية اللغة الفرنسية العمل الثقافي التربية والتعليم والتعليم الفني تطوير المناهج برامج تدريبية

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