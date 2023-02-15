الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الهجرة تتفقد مبادرة «القدم السكري» بمستشفى أسوان الجامعي

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

تابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، اليوم الأربعاء، مبادرة «قدم صحيح» لعلاج القدم السكري بمستشفى أسوان الجامعي.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد، ورئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية.

كما تضمنت جولة وزيرة الهجرة في توزيع الشنط العلاجية على مرضى القدم الصحيح والتقاط الصورة التذكارية برفقة المرضى، متمنية لهم الشفاء العاجل.

من جانبها، قالت السفير سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها جاءت للتأكد من تقديم العلاج للمرضى بالطريقة المناسبة، وأن هناك تقدمًا في علاج المرضى ورعاية واهتمام وتوعية أيضًا بالمرض.

وأضافت خلال تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أن تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين، تعد أولوية مهمة لدى الحكومة والقيادة السياسية.

وتستمر جولة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لتوزيع مركب صيد بقرية الطويسة. 

توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
توزيع الوزيرة للشنط العلاجية
السفيرة سها جندي السفير الكويتي القدم السكرى زيارة وزيرة الهجرة في أسوان مستشفى أسوان الجامعي أسوان

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وائل لطفي

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