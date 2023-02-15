«تمريض كفر الشيخ» تنظم محاضرة توعوية ضمن «أنت أقوى من المخدرات»

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، بالاشتراك مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء حملة توعوية في إطار حملة أنت أقوى من المخدرات في كليات الجامعة، وتم توزيع مطويات التوعية علي الطلاب وتسجيل أسماء الطلاب الذين يرغبون في التطوع للانضمام للحملة وتوعية المزيد من الطلاب والمجتمع المحيط بهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور صباح أبو الفتوح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،وأعضاء من الهئيتين الأكاديمية والإدارية وحضور طلاب من مختلف الفرق.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة تنظم محاضرات توعوية على مستوى كليات الجامعة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" وفي إطار المشاركة المجتمعية، وكذلك تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، و أيضا تجنب مخاطرها، وحثهم على الابتعاد عن المخدرات، وتوضيح مدى الأضرار الصحية والنفسية والمادية والاجتماعية السلبية عليهم وعلى مستقبلهم، والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور سلام العربي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فرع كفرالشيخ التابع لمجلس الوزراء، خلال المحاضرة، أن "حملة أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد الطلاب وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان، والنتائج السلبية المترتبة عن التعاطي للفرد والمجتمع، وتأثيرها السلبي على الصحة العامة، وأن التعاون من خلال جامعة كفرالشيخ جاء تدعيم لدور الجامعة في حماية المجتمع، وحماية للطلاب، وتقديم الوعي والوقاية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته والقضاء عليه بكل الطرق والسبل المتاحة.