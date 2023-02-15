الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خلاف على أرض زراعية» يقود 4 أشخاص للسجن المؤبد بأسيوط

حبس أشخاص
حبس أشخاص

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شقيقين وآخرين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بقتل 5 من أبناء عمومهم بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية تاسا مركز ساحل سليم.

تعود وقائع القضية رقم6731 لسنة 2021 جنايات مركز ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أبناء عمومة بقرية تاسا بسبب خلافات على ارض زراعية ووجود حالات وفاة ومصابين .

انتقل ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل كلا من " عصام . ج . ع " وشقيقه " شادي.ج.ع"، ونجل شقيقهم " وائل . ع . ع"، وإصابة كلا من " ميلاد . ك . ع"، وشقيقة "سمير. ك.ع " ، ونجل عمهم " أمير . ج . ع"، ووالد المصابين الأول والثاني " كرم . ع .ع " ، و"كميل .ج . ع".
وكشفت تحريات المباحث عن وجود خلافات بين المجني عليهم وكل من " ميلاد . ص . ع " ، وشقيقة "ملاك . ص . ع" ونجلي عمهما "عبد المعز . ف . ع"، وشقيقة "عبد الصالحين . ف . ع" وآخرين هاربين على قطعة ارض زراعية قام على إثرها المتهمين بعقد النية.

واتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليهم واعدوا لذلك أسلحة نارية، وقاموا بالتوجه للمجني عليهم حال تواجدهم بالأرض الزراعية وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وإصابة 5 آخرين.

اصابة مقتل الأرض الزراعية المعاينة شقيقين محكمة جنايات أسيوط

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