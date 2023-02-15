الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد حبسه قرابة 3 عقود.. قاضي أمريكي يُبرئ متهمًا بالقتل

قاضي أمريكي يُبرئ
قاضي أمريكي يُبرئ متهمًا بالقتل

ألغى قاض في ولاية ميزوري الأمريكية، إدانة رجل قضي ما يقرب من 28 عامًا من السجن مدى الحياة بتهمة القتل التي قال دائمًا إنه لم يرتكبها.

وأغمض لامار جونسون، 50 عامًا، عينيه وهز رأسه قليلاً عندما قام أحد أعضاء فريقه القانوني بربته على ظهره عندما أصدر قاضي الدائرة ديفيد ماسون حكمه. 

وعند اتخاذ قراره، أوضح ماسون أنه يجب أن يكون هناك "دليل موثوق به على البراءة الفعلية - أدلة موثوقة للغاية بحيث تتجاوز في الواقع معيار الوضوح والمقنع".

وخرج جونسون حرا بعد أن تمت معالجته في قاعة المحكمة، ومشى إلى الصحفيين في ردهة المحكمة بعد حوالي ساعتين من صدور الحكم وشكر كل من عمل في قضيته ، وكذلك القاضي.
وقال جونسون الذي لم يرد على أي أسئلة: "هذا لا يصدق".


وأشادت محامية دائرة سانت لويس كيم جاردنر، التي تقدمت بطلب في أغسطس للإفراج عن جونسون بعد تحقيق أجراه مكتبها بمساعدة من مشروع البراءة ، أقنعها بأنه يقول الحقيقة، بالحكم.

وكافح مكتب المدعي العام للولاية بقيادة الجمهوريين لإبقاء جونسون محبوسًا. 

وقالت المتحدثة باسم المكتب مادلين سيرين، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المكتب لن يتخذ أي إجراء آخر في القضية. 

ودافعت مرة أخرى عن دفع المكتب لإبقاء جونسون وراء القضبان.

وانتقد محامو جونسون مكتب المدعي العام للولاية بعد جلسة الاستماع ، قائلين إنه "لم يتوقف أبدًا عن الادعاء بأن لامار مذنب وكان مرتاحًا لإصابته بالذنب والموت في السجن".

وقالوا في بيان "مع ذلك ، عندما لم يعد بإمكان أعلى مكتب لإنفاذ القانون في الولاية الاختباء من قاعة المحكمة ، لم يقدم شيئًا للطعن في مجموعة الأدلة الهائلة التي جمعها محامي الدائرة ولامار جونسون".

وقال محاموه إن جونسون يخطط لإعادة التواصل مع أسرته والاستمتاع بالتجارب التي حُرم منها طوال حياته البالغة أثناء حبسه.

وأدين جونسون بارتكاب جريمة قتل في أكتوبر 1994 لماركوس بويد ، الذي قتل بالرصاص في الشرفة الأمامية من قبل رجلين ملثمين. 

وألقت الشرطة والمدعون باللوم في القتل على خلاف بشأن أموال المخدرات. 

وحافظ جونسون على براءته منذ البداية ، قائلاً إنه كان مع صديقته على بعد أميال (كيلومترات) عندما وقعت الجريمة.

قاض في ولاية ميزوري تهمة القتل لامار جونسون ديفيد ماسون سانت لويس كيم جاردنر

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وائل لطفي

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