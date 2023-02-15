الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: البالونات المرصودة بالمجال الجوى سابقًا كانت تأتى من الصين

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية الأربعاء إن اليابان أبلغت الصين بأن انتهاك مجالها الجوي ببالونات مراقبة مسيرة أمر غير مقبول على الإطلاق.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين، إنه بعد إجراء المزيد من التحقيقات بشأن الأجسام على شكل بالونات التي شوهدت في المجال الجوي الياباني في السابق، يشتبه بشدة في أنها كانت بالونات مسيرة قادمة من الصين.

بسبب المنطاد.. الولايات المتحدة تضيف 6 كيانات صينية إلى القائمة السوداء

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به إلى قائمة تصدير سوداء. 

وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض إنه سينظر في بذل جهود أوسع "لكشف ومعالجة" أنشطة المراقبة الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الشركات الخمس ومعهد أبحاث واحدا تدعم "جهود تحديث الجيش الصيني، وتحديدا برامج الطيران التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بما في ذلك المناطيد والبالونات".

وتسبب مشهد البالون وهو يحلق فوق الولايات المتحدة قبل أيام في غضب سياسي في واشنطن، وسلط الضوء بشدة على التحدي الذي تشكله الصين على الولايات المتحدة وحلفائها.

ودفع ذلك وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى إلغاء رحلة إلى بكين، كان كلا البلدين يأملان في أن تصلح العلاقات المتوترة.

تتسبب الإضافة إلى القائمة السوداء في صعوبة حصول الشركات المستهدفة على صادرات التكنولوجيا الأمريكية. واستخدم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب القائمة لمعاقبة الشركات الصينية التي يُنظر إليها على أنها تهديد للأمن القومي، ومنع بكين من التقدم عسكريا.

أسماء الكيانات الصينية المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية

وقال ماثيو أكسلرود، مساعد وزير التجارة لإنفاذ قوانين التصدير: "يُظهر إجراء اليوم جهودنا المتضافرة لتحديد وتعطيل استخدام جمهورية الصين الشعبية لبالونات المراقبة، التي انتهكت المجال الجوي للولايات المتحدة وأكثر من أربعين دولة".

تشمل الكيانات المدرجة في قائمة التصدير السوداء شركة بكين نانجيانج لتكنولوجيا الطيران، ودونغقوان لينجكونج لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد وإيجلز من لعلوم الطيران. 

وقالت واشنطن إنها واثقة من أن مصنع البالون الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي في مطلع الأسبوع الماضي، قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة "على صلة مباشرة" بجيش التحرير الشعبي.

وكانت القوات الجوية الأمريكية قد أسقطت البالون قبالة سواحل ساوث كارولاينا يوم السبت الماضي، بعد أسبوع من دخوله المجال الجوي الأمريكي. 

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه كان بالون أرصاد انحرف عن مساره، واتهمت الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل.

 

اليابان الصين بالونات المجال الجوي الياباني بالونات مسيرة انتهاك مجالها الجوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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