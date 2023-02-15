القصر الملكى فى السويد: الملك سيخضع لجراحة فى القلب

أعلن القصر الملكي في السويد، الثلاثاء، أن الملك كارل جوستاف السادس عشر، سيخضع لعملية جراحية في القلب.



وأضاف القصر - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الملك بخير وبرنامجه الرسمي سينفذ حسب الخطة حتى يوم الجراحة التي لم يتم الكشف عن طبيعتها.



من جانبها، أوضحت الأسرة المالكة أن الملك، البالغ من العمر 76 عاما، سيخضع لفترة راحة بعد الجراحة المقرر إجراؤها في 20 فبراير الجاري، مما يعني أنه سيتم تأجيل التزاماته المخطط لها هذا الشهر ومطلع مارس المقبل إلى وقت لاحق.



واعتلى الملك العرش في 15 سبتمبر 1973، ومن المقرر أن يحتفل في وقت لاحق من هذا العام بمرور 50 عاما على توليه العرش .. وتحظى العائلة المالكة بشعبية كبيرة في السويد، ويتمتع النظام الملكي بدعم واسع النطاق.