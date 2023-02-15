فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم الأربعاء 15-2-2023

ينظم المجلس الأعلي للثقافة عبر لجانه المتخصصة عددا من الفعاليات والأنشطة اليوم الأربعاء 15-2-2023 التي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

"مسرح الطفل"

وتحت عنوان "مسرح الطفل"، تعقد في الرابعة عصرًا بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية حول قضايا مسرح الطفل بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين.

تدير الندوة الكاتبة فاطمة المعدول، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد نبيل أحمد، أستاذ الفنون المسرحية بكلية التربية النوعية فى جامعة عين شمس، وعادل عبدالمنعم الكومى، مدير مسرح القومى للأطفال، والدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الإخراج المسرحى بأكاديمية الفنون، والمخرج محمد نورالدين محمد، مدير عام مسرح القاهرة للعرائس.

ــ "تواصل" أمسية جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

في سياق متصل، تليها في الخامسة مساء اليوم أيضا أمسية ثقافية جديدة من أمسيات سلسلة "تواصل" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، برئاسة الكاتبة الروائية هالة البدري.

وتتضمن الأمسية عدة فقرات، ففي السرد القصصي يشارك كل من: الكاتبة إيمان حجازى، والكاتبة نورا ناجى، ورؤية فكرية بعنوان "الهوية المصرية- رؤي ثقافية".

ويقدم الأمسية الدكتور عبدالمنعم محمد سعيد، الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، وتدير الأمسية الكاتبة والصحفية الدكتورة عزة بدر.

أما فقرة الإبداع الشعري، فيشارك فيها الشاعرة سماح أنور والشاعر أحمد إبراهيم.

ــ جدوى الانضمام لمعاهدة مراكش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

وتختتم فعاليات المجلس الأعلى للثقاف لهذا اليوم في السادسة مساء وندوة بعنوان "جدوى الانضمام لمعاهدة مراكش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية"، التي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة: محمد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب- عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، ويشارك فيها كل من الدكتور أنور مُغيث، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة جامعة حلوان مقرر لجنة الترجمة، ورنا أبوالأنوار، المشرف على إدارة حقوق الملكية الفكرية والتعاون الدولى بالمركز القومي للترجمة سابقًا، والدكتور عبدالله نورالدين، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد، استشاري التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة الأمريكية، ومحمد حسن الزياتي، رئيس مجلس إدارة دار الكتاب الملموس.

جدير بالذكر أن الفعاليات الثلاث يتم بثها عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بفيسبوك.