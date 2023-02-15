الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023

ينال البحث عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023 لمعرفة آخر ما وصلت إليه أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والتداولات اليومية في البنوك المصرية والأجنبية.
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية

 

اسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري 
 

دولار أمريكى​
30.50 جنيه للشراء 
30.60 جنيه للبيع 

يورو​
32.80 جنيه للشراء 
32.92 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى​
37.23 جنيه للشراء 
37.36 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​
33.22 جنيه للشراء 
33.33 جنيه للبيع

100 ين يابانى​ 
23.08 جنيه للشراء 
23.15 جنيه للبيع

ريال سعودى​
8.13 جنيه للشراء 
8.15 جنيه للبيع

دينار كويتى​
99.72 جنيه للشراء
100.05 جنيه للبيع

درهم اماراتى​
8.30 جنيه للشراء 
8.33 جنيه للبيع

اليوان الصينى​
4.47 جنيه للشراء 
4.49 جنيه للبيع

 

اسعار العملات الأجنبية في البنك الاهلي المصري

دولار امريكي
شراء 30.42
بيع 30.52

‏يورو
شراء 32.5768
بيع 32.9738
 

جنيه إسترليني
شراء 36.863
بيع 37.4419

‏فرنك‏ ‏سويسرى‏
شراء 32.9399
بيع 33.3953
 

ين‏ ‏يابانى‏(100)
شراء 22.8498
بيع 23.2038

دينار كويتي
شراء 96.0864
بيع 99.8462

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏
شراء 8.0988
بيع 8.1341

‏درهم‏ ‏اماراتي
شراء 8.2886
بيع 8.3095

اليوان الصيني
شراء 4.4539
بيع 4.481
 

اسعار العملات الأجنبية في بنك مصر
دولار أمريكي
30.40 شراء 
30.42 بيع 

يورو
32.61 شراء 
32.97 بيع 

جنيه إسترليني
36.90 شراء 
37.44 بيع 
 

درهم الإمارات العربية 
8.2898 شراء 
8.3095 بيع 
 

فرنك سويسري 
33.078732 شراء 
33.395339 بيع 

اليوان الصيني
4.453912 شراء 
4.483949 بيع 

(100) - ين ياباني
22.9291 شراء 
23.2038 بيع 

دينار كويتي
96.1867 شراء 
99.8462 بيع 

ريال سعودي
8.0989 شراء 
8.1341 بيع 

 

الاتحاد الأوروبى يرفع توقعاته للنمو فى منطقة اليورو لعام 2023

أسعار العملات الأجنبية بنك cib 

دولار أمريكي 
30.52 شراء 
30.62 بيع 

يورو 
32.7235 شراء 
32.9747 بيع 

جنيه استرليني 
37.0238 شراء 
37.3656 بيع 

فرانك سويسري 
33.1775 شراء 
33.4316 بيع 

ريال سعودي 
8.0976 شراء
8.1605 بيع 

دينار كويتي 
96.2633 شراء 
100.1144 بيع 

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