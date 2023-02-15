ينال البحث عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023 لمعرفة آخر ما وصلت إليه أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والتداولات اليومية في البنوك المصرية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية





اسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري



دولار أمريكى​

30.50 جنيه للشراء

30.60 جنيه للبيع

يورو​

32.80 جنيه للشراء

32.92 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

37.23 جنيه للشراء

37.36 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

33.22 جنيه للشراء

33.33 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

23.08 جنيه للشراء

23.15 جنيه للبيع

ريال سعودى​

8.13 جنيه للشراء

8.15 جنيه للبيع

دينار كويتى​

99.72 جنيه للشراء

100.05 جنيه للبيع

درهم اماراتى​

8.30 جنيه للشراء

8.33 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.47 جنيه للشراء

4.49 جنيه للبيع





اسعار العملات الأجنبية في البنك الاهلي المصري

دولار امريكي

شراء 30.42

بيع 30.52

‏يورو

شراء 32.5768

بيع 32.9738



جنيه إسترليني

شراء 36.863

بيع 37.4419

‏فرنك‏ ‏سويسرى‏

شراء 32.9399

بيع 33.3953



ين‏ ‏يابانى‏(100)

شراء 22.8498

بيع 23.2038

دينار كويتي

شراء 96.0864

بيع 99.8462

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏

شراء 8.0988

بيع 8.1341

‏درهم‏ ‏اماراتي

شراء 8.2886

بيع 8.3095

اليوان الصيني

شراء 4.4539

بيع 4.481



اسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

دولار أمريكي

30.40 شراء

30.42 بيع

يورو

32.61 شراء

32.97 بيع

جنيه إسترليني

36.90 شراء

37.44 بيع



درهم الإمارات العربية

8.2898 شراء

8.3095 بيع



فرنك سويسري

33.078732 شراء

33.395339 بيع

اليوان الصيني

4.453912 شراء

4.483949 بيع

(100) - ين ياباني

22.9291 شراء

23.2038 بيع

دينار كويتي

96.1867 شراء

99.8462 بيع

ريال سعودي

8.0989 شراء

8.1341 بيع





أسعار العملات الأجنبية بنك cib

دولار أمريكي

30.52 شراء

30.62 بيع

يورو

32.7235 شراء

32.9747 بيع

جنيه استرليني

37.0238 شراء

37.3656 بيع

فرانك سويسري

33.1775 شراء

33.4316 بيع

ريال سعودي

8.0976 شراء

8.1605 بيع



دينار كويتي

96.2633 شراء

100.1144 بيع