أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023
ينال البحث عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023 لمعرفة آخر ما وصلت إليه أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والتداولات اليومية في البنوك المصرية والأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023
نعرض لكم في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية
اسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
30.50 جنيه للشراء
30.60 جنيه للبيع
يورو
32.80 جنيه للشراء
32.92 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.23 جنيه للشراء
37.36 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.22 جنيه للشراء
33.33 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.08 جنيه للشراء
23.15 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.13 جنيه للشراء
8.15 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.72 جنيه للشراء
100.05 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.30 جنيه للشراء
8.33 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.47 جنيه للشراء
4.49 جنيه للبيع
اسعار العملات الأجنبية في البنك الاهلي المصري
دولار امريكي
شراء 30.42
بيع 30.52
يورو
شراء 32.5768
بيع 32.9738
جنيه إسترليني
شراء 36.863
بيع 37.4419
فرنك سويسرى
شراء 32.9399
بيع 33.3953
ين يابانى(100)
شراء 22.8498
بيع 23.2038
دينار كويتي
شراء 96.0864
بيع 99.8462
ريال سعودى
شراء 8.0988
بيع 8.1341
درهم اماراتي
شراء 8.2886
بيع 8.3095
اليوان الصيني
شراء 4.4539
بيع 4.481
اسعار العملات الأجنبية في بنك مصر
دولار أمريكي
30.40 شراء
30.42 بيع
يورو
32.61 شراء
32.97 بيع
جنيه إسترليني
36.90 شراء
37.44 بيع
درهم الإمارات العربية
8.2898 شراء
8.3095 بيع
فرنك سويسري
33.078732 شراء
33.395339 بيع
اليوان الصيني
4.453912 شراء
4.483949 بيع
(100) - ين ياباني
22.9291 شراء
23.2038 بيع
دينار كويتي
96.1867 شراء
99.8462 بيع
ريال سعودي
8.0989 شراء
8.1341 بيع
أسعار العملات الأجنبية بنك cib
دولار أمريكي
30.52 شراء
30.62 بيع
يورو
32.7235 شراء
32.9747 بيع
جنيه استرليني
37.0238 شراء
37.3656 بيع
فرانك سويسري
33.1775 شراء
33.4316 بيع
ريال سعودي
8.0976 شراء
8.1605 بيع
دينار كويتي
96.2633 شراء
100.1144 بيع