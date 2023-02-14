فى ذكرى اغتيال الحريرى.. واشنطن تضع مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء عن قاتله

في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والتي توافق اليوم الرابع عشر من فبراير، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن جائزة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على القيادي في حزب الله سليم عياش، المدان دوليًا في جريمة اغتيال الشهيد الحريري.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "تلقى سليم جميل عياش خمسة أحكام بالسجن المؤبد لدوره في تفجير بيروت سنة 2005 الذي أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء رفيق الحريري، قد تؤهلك المعلومات التي تؤدي إلى اعتقاله للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار".

وأشار برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، إلى أن سليم جميل عياش، والمعروف أيضًا باسم جابر، هو عضو بارز في الوحدة 121، وهي فرقة اغتيالات تابعة لحزب الله.

وأضاف "أدانت محكمة دولية عياش وحكمت عليه غيابيًا، بخمسة أحكام متتالية مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة مفخخة في فبراير 2005 في بيروت حيث أسفر التفجير عن مقتل 22 شخصًا من ضمنهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، كما أصيب في التفجير 226 آخرون".

اغتيال الحريري

في 14 فبراير عام 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوجرام من مادة "تي إن تي" أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.

وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من أصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان.

ودفن الحريري مع حراسه في موقع قريب من جامع محمد الأمين.

وفي 6 فبراير 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكبت ضد شخص معين.

سعد الحريري يحيي ذكرى اغتيال والده

على صعيد آخر، زار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريرى، ضريح والده رفيق الحريري، فى ذكرى اغتياله الـ18، ونشر صورًا من زيارته للضريح عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "حيث ظهر أثناء قراءة الفاتحة على روح والده، وبرفقته النائبة السابقة بهية الحريرى، وعمه شفيق، فيما يلتف حولهم حشد جماهيرى كبير حضروا لإحياء الذكرى".