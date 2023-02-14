أردوغان يشكر الإمارات على دعمها فى الزلزال المدمر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على دور الإمارات في تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وذكر أردوغان، خلال حديثه بمناسبة القمة العالمية للحكومات في دبي: "الهزات الأرضية أثرت على 10 محافظات يسكنها نحو 20 مليون شخص".

أضاف: "أظهرت الكارثة أهمية التعاون وتضافر الجهود بين العالم أجمع"، مبرزًا "نعمل على إنشاء المخيمات والبدء في إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة".

وتابع "التحديات الاقتصادية والسياسية وقضايا التغير المناخي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف الرئيس التركي عن أن بلاده "تستهدف مضاعفة الاستثمارات في الفضاء والنقل والطاقة والبنية التحتية".

وانطلقت، يوم أمس، أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن القمة العالمية تجمع 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرًا و10 آلاف من المسئولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.

وتستشرف القمة مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.

أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى سوريا

دخلت عصر الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عند النقطة الحدودية.

وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد متحدث باسمها في جنيف فرانس برس أنها تحمل "مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد".

دخل وفد من الأمم المتحدة الثلاثاء، إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ الزلزال المدمّر، وفق ما أفاد مراسل لـ"فرانس برس"، في زيارة تهدف وفق مسئول أممي في جنيف إلى "تقييم" الأضرار.