الأمم المتحدة: سوريا تحتاج مساعدات بـ400 مليون دولار

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن سوريا تحتاح لمساعدات تقدر بنحو 400 مليون دولار، بحسب ما ذكر شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقرار الرئيس السورى بشار الأسد بفتح معبرى باب السلام والراعى من تركيا إلى شمال غرب سوريا، لفترة أولية مدتها 3 أشهر، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فى الوقت المناسب.

شدد الأمين العام، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على أنه ومع استمرار ارتفاع حصيلة الزلزال، فإن توفير إمدادات الغذاء والصحة والتغذية والحماية والمأوى والإمدادات الشتوية، وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص المتضررين يعد "أمراً ملحاً للغاية".

أضاف: "سيسمح فتح هذين المعبرين - إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتسريع الموافقة على التأشيرات، وتسهيل السفر بين المراكز بدخول المزيد من المساعدات بشكل أسرع".

حصيلة القتلى الزلزال تركيا وسوريا

وبلغت حصيلة القتلى لزلزال تركيا وسوريا، الثلاثاء 35662 شخصًا (31974 قتيلًا في تركيا و3688 في سوريا بحسب مصادر محلية، ومن "المحتمل أن ترتفع بعد"، وفق المسئول الأممي.

وذكّر بأن نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.

ويُعدّ انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عامًا.

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا، أمّا سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.

ودخلت عصر الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عند النقطة الحدودية.

وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد متحدث باسمها في جنيف فرانس برس أنها تحمل "مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد".