الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

4 فواكه لتعزيز المناعة وتسريع فقدان الوزن

فواكه
فواكه

من الكريز المعزز للطاقة إلى الفراولة الغنية بمضادات الأكسدة، إليك بعض فواكه الربيع لإعطاء دفعة لصحتك العامة في موسم الربيع.

لا يمكن التنبؤ بالطقس خلال هذا الوقت من العام والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة، وهو الوقت الذي تنتشر فيه نزلات البرد والسعال وإنفلونزا المعدة، حيث لا بد أن تهاجم المواد المسببة للحساسية والمهيجات والفيروسات مع تغير الموسم، لذلك من المهم أن تعتني بجهازك المناعي وأحد طرق القيام بذلك هو تناول الفواكه والخضروات الموسمية. 

يعتبر تناول الفاكهة الموسمية أفضل طريقة للحفاظ على صحتك لأنها تتمتع بفوائد غذائية غير عادية، ومن الكريز المعزز للطاقة إلى الفراولة الغنية بمضادات الأكسدة، إليك بعض الفواكه التى تعمل على تعزيز مناعتك.

1. الكريز

يمكن الاستمتاع بالكريز اللذيذ والعصير كما هو أو يمكن إضافته لتوفير حلاوة طبيعية ونكهة للحلويات الخاصة بك، الكرز الحلو والحامض ضروريان في نظامك الغذائي، إنها تساعد على زيادة الطاقة وتساعد أيضًا في استرخاء العقل وتحسين جودة النوم، ومن المعروف أيضًا أنها تتحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل حمض البوليك في الدم.

2. الفراولة

عادة ما تكون الفراولة هي أول ثمار تنضج في فصل الربيع، فهي غنية بمضادات الأكسدة وتساعدك على تحمل موسم الربيع بضجة، إنها تقلل من نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وتساعد أيضًا في إدارة الوزن، يمكنك استخدامها في تتبيلات السلطة أو الاستمتاع بها كمربيات أو جيلي،  حاول صنع آيس كريم الفراولة الخاص بك مع الأخذ في الاعتبار أن الفاكهة في الموسم أو ربما جرب نكهة الكعك أو غيرها من الأطعمة المخبوزة.

3. البرتقال

إنها تحمي خلاياك من التلف، وتساعد في امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم، كما أنها تعزز جهاز المناعة لديك تناولها كاملة، واستمتع بالعصير أو استخدم قشرته لإضافة نكهة منعشة إلى الكعك والحلويات.

4. البابايا

يمكن أن تساعد البابايا بأسعار معقولة وسكرية، الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو مشاكل الجهاز الهضمي التي تزيد من سرعة فقدان الوزن، يمكنك تناوله كخيار صحي للوجبات الخفيفة.

تناول الفاكهة الموسمية أفضل طريقة للحفاظ على صحتك بفوائد غذائية غ الفراولة الغنية بمضادات الأكسدة فواكه الربيع الاستمتاع بالكرز اللذيذ والعصير

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