احذر.. تأثيرات خطيرة عند ارتداء ملابس ضيقة لفترة طويلة

إذا كانت ملابسك تترك علامة حمراء على بشرتك أو تجعل من الصعب عليك التنفس ، فقد حان الوقت لمراعاة آثارها الجانبية، فالملابس الضيقة تتسبب في آثار سلبية بالنسبة للأشخاص خاصة في حالة المداومة عليها .

وفقًا لموقع "hindustantimes" يمكن أن تحتك الملابس الضيقة بالجلد، مسببة التهيج والحكة خاصة في المناطق التي يحتك فيها الجلد ببعضه البعض، مثل الفخذين وتحت الإبطين.

يُفضل ارتداء الملابس الضيقة أثناء ممارسة الأنشطة مثل السباحة أو ركوب الدراجات، ومع ذلك فإن الملابس ذات المقاس الضيق لها عيوبها الخاصة على الصحة ومن المهم أخذها في الاعتبار.

على سبيل المثال، يمكن للملابس الضيقة للغاية أن تضغط على المعدة والأمعاء، ما قد يؤدي بدوره إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، إذا كانت الملابس ضيقة للغاية وتضغط على جلدك، فقد تؤثر على تدفق الدم أو تؤدي إلى تلف الأعصاب.

وبصرف النظر عن ارتداء الملابس الضيقة جدًا، يمكن أن يسبب تهيج الجلد والحكة والالتهابات الفطرية، إذا كانت ملابسك تترك علامة حمراء أو علامات ضغط على بشرتك أو تجعل من الصعب عليك التنفس، فيجب عليك تجنب ارتدائها.

تتضمن بعض التأثيرات الأكثر شيوعًا ما يلي:

1. التهيج والحكة: الملابس الضيقة يمكن أن تحتك بالجلد، مسببة التهيج والحكة ، خاصة في المناطق التي يحتك فيها الجلد ببعضه البعض ، مثل الفخذين وتحت الإبط.

2. الالتهابات الفطرية: الملابس الضيقة المصنوعة من الألياف الاصطناعية والتي لا تسمح للجلد بالتنفس يمكن أن تخلق بيئة دافئة ورطبة مثالية لنمو الفطريات.

3. حب الشباب: الملابس الضيقة يمكن أن تحبس العرق والزيت على الجلد ، مما قد يسد المسام ويسبب ظهور حب الشباب خاصة في منطقة الظهر العلوية.

4. ضعف الدورة الدموية: ارتداء السراويل الضيقة / التنانير، يمكن أن يسبب حساسية الجلد، والأحمرار، وعرقلة تدفق الدم وعلى مدى فترة من الزمن، وترك علامة حول الخصر. وتتعرض الدورة الدموية للخطر عند ارتداء ملابس ضيقة أخرى مثل الكورسيهات والبلوزات.