«الأرصاد» عن تكاثر السحب على القاهرة: : انتظروا أمطارًا خفيفة (صور)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، بعدما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على العاصمة.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، جاء فيه «القاهرة الكبرى.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المحافظة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.. درجة الحرارة الآن ١٦ درجة مئوية».

وكتبت الصفحة في وقت سابق أن «غطاء سحابيا الآن على أغلب الأنحاء لتكون الأجواء باردة بسبب حجب السحب لأشعة الشمس، ودرجة الحرارة الآن علي بعض محافظات الجمهورية: القاهرة ١٥ درجة مئوية، الإسكندرية ١٥ درجة مئوية، بورسعيد ١٢ درجة مئوية، الإسماعيلية ١٦ درجة مئوية، شرم الشيخ ١٩ درجة مئوية، الغردقة ١٩ درجة مئوية، المنيا ١٥ درجة مئوية، الأقصر ١٨ درجة مئوية».

وتابعت هيئة الأرصاد في منشور آخر: «استمرار اندفاع الهواء الرطب المار على مسطح البحر المتوسط إلى شمال البلاد وتكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مدار اليوم، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء دون المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 17 درجة».

خريطة الأحوال الجوية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

خريطة الأحوال الجوية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

خريطة الأحوال الجوية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية