متأثرًا بإصابته.. وفاة مواطن سقط من قطار فى قنا

لقى مواطن مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من قطار، فى مركز دشنا شمال محافظة قنا.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع مواطن متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من قطار فى مركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتبين أن الشاب يدعى مصطفى الصغير، أصيب إثر سقوطه من قطار وبعد وصوله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى مركز دشنا، لاسيما أن الشاب عرف عنه الخلق، ومعاملته الحسنة مع الأهالى ونعى العديد من صفحات التواصل الشاب وسط عبارات حزينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى فى انتظار تصاريح الدفن اللازمة.