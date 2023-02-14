الكتابة المسرحية للطفل.. ملتقى أدبي بثقافة أسيوط الجديدة

شهد إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط، عددا من الفعاليات الجادة والفاعلة، حيث شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة اللقاء الأدبي «الكتابة المسرحية للطفل بين الإبداع والرسالة»، استضاف خلالها الأديب المسرحي حسام الدين عبدالعزيز الذي تحدث عن الكتابة المسرحية للطفل بين الإبداع والرسالة وألقى الضوء على أهمية رسالة الفن بوجه عام والمسرح بوجه خاص في الارتقاء بالذوق العام والتذوق الجمالي.

وأوضح حسام الدين عبد العزيز أن المسرح فن التعبير بالصورة وأن الكتابة المسرحية للطفل تتطلب من الكاتب أن يراعي الشريحة العمرية المستهدفة لأن كل مرحلة عمرية في سن الطفولة لها خصوصيتها، مع مراعاة الفروق المختلفة لظروف وقدرات كل طفل ويطوعه وفقا للضوابط الأخلاقية و الوطنية والاجتماعية، كما قدم رؤية جوهرية حول العرض المسرحي «رحلة ورد» التي تنفذها فرقة مسرح الطفل بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة ويخرجها الفنان محمد عبد المجيد ميسرة ويقوم ببطولتها مجموعة من الأطفال المبدعين في مجال التمثيل حيث تم طرح التساؤلات كافة التى تدور بأذهانهم بشأن المسرحية وفكرتها.

جاء اللقاء في إطار فعاليات برنامج نادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر أحمد الشافعي، بحضور الأستاذ الدكتور جابر عبد الغفار أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة أسيوط والشاعرة حفيظة العطيفي عضو نادى أدب أسيوط الجديدة وأبطال مسرحية رحلة ورد من أطفال المدينة ونخبة من كبار أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.