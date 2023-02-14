الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل يتاجر فى الهيروين بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد  وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

 بداية  القضية بتلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات، وأنه يتخذ من المنطقة الجبلية المتاخمة لمدينة العاشر من رمضان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي ليكون بعيدًا عن أعين أجهزة الشرطة. 

تم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته 4 أسطوانات هيروين وسلاح أبيض، وتم إحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المؤبد غرامة 100 ألف جنيه المستشار نسيم على بيومي اللواء مدير امن الشرقية المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

العثور على جثة أجنبى فى البدرشين.. والتحقيقات: وفاة طبيعية

رفع 56 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

تحرير 538 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

حفل معبد حتشبسوت يرفع إشغال فنادق الأقصر لـ100%

«الزراعة» تعلن عن التوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

لواء. محسن الفحام

قيادات.. وقدوة

لواء.حمدى البطران

السعودية.. وذاكرة المثقفين

خالد حريب

عن الكبسة والطعمية والشاعر السعودى محمد عابس

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا قلقة ومنزعجة من قرار إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة