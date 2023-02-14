المؤبد لعاطل يتاجر فى الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

بداية القضية بتلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات، وأنه يتخذ من المنطقة الجبلية المتاخمة لمدينة العاشر من رمضان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي ليكون بعيدًا عن أعين أجهزة الشرطة.

تم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته 4 أسطوانات هيروين وسلاح أبيض، وتم إحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.