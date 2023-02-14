«كان بيعمل شاى».. حبس مدرس تسبب فى حرق الطفلة «حنين»

قضت محكمة الأميرية، بمعاقبة مدرس لغة عربية بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه ؛ بتهمة إصابة الطفلة حنين، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة بالأميرية، والمعروفة بتلميذة الكاتل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

كانت تلقت شرطة النجدة بقسم الأميرية إخطارًا من مستشفى الحلمية بالأميرية، بوصول طفلة عمرها 7 سنوات إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصابة بحروق وتشوهات بالجسد والفخذ والساق نتيجة سقوط ماء مغلي عليها مما تسبب لها بحرق من الدرجة الأولى.

وانتقل رجال قسم شرطة الأميرية إلى المستشفى محل البلاغ والواقعة وكشفت المعاينة الأولية وجود طفلة تدعى حنين. ح، في حالة إعياء شديد تصرخ من الألم بسبب الحروق التي لحقت بها.

وبسؤال والدة الطفلة حنين المجني عليها، قالت إن ابنتها تلميذة بالصف الثاني الابتدائي وأثناء تواجدها داخل الفصل بالمدرسة كان أحد المدرسين يعد كوبًا من الشاي، وكان يحمل في يده كاتل مياه تغلي وفجأة سقطت المياه المغلية على ابنتها، مما تسبب في إصابتها وتعرضها لصدمة قوية وحالة نفسية سيئة.