الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب نيران التدفئة.. إصابة مواطن إثر حريق فى «حوش ماشية» بإسنا

حريق
حريق

أصيب مواطن بجروح وحروق متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، فى حريق داخل حوش ماشية بمدينة إسنا، في محافظة الأقصر.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، قد تلقت إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى حوش ماشية بقرية النواصر فى مدينة إسنا، نتيجة قيام الشاب بإشعال نيران للتدفئة من الطقس البارد، مما أسفر عن اندلاع حريق بالحوش وخلال السيطرة على النيران.

وأصيب المواطن بحروق فى مناطق متفرقة بالجسد، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

تم نقل الشاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواطن محافظة الأقصر العلاج اللازم الإجراءات القانونية النيابة العامة غرفة النجدة مديرية أمن الأقصر

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وائل لطفي

رسائل دبى

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