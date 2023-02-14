القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا ودونيتسك بقذائف «الناتو»

أعلنت ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، مساء الاثنين، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ماكيفكا ودونيتسك في الجمهورية بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"، وأطلقت ما مجموعه 19 قذيفة من عيار 155 ملم.



وقالت الممثلية في بيان، عبر قناة "تليجرام"، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على المحاور التالية في الساعة 23:00 - المركز السكني أفدييفكا وماكيفكا ، تم إطلاق 10 قذائف من عيار 155 ملم".



وبحسب البيان عاودت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.40 قصف مدينة ماكيفكا مجددا وأطلقت عليها خمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 23.43 - أربعة قذائف على منطقة كييف في دونيتسك.



يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.



