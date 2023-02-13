إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس جديد بنيويورك

قالت الشرطة الأمريكية، إن 8 أشخاص أصيبوا في حادث دهس بمدينة نيويورك، الاثنين.

أضافت الشرطة الأمريكية، أنه لا توجد مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء حادث حادث الدهس في نيويورك.

وفي نوفمبر من العام الماضي، شهدت مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية حادث دهس بأكاديمية عمدة المقاطعة خلال تدريب أسفر عن إصابة 25 جنديًّا بالأكاديمية.

وأوضحت السلطات الأمريكية حسب ما أشارت إليه وكالة أسوشتيدبرس، أنه خلال عمليات التدريب كانت سيارة دفع رباعي تسير على الجانب الخطأ من الطريق، دهست في طريق سيرها 25 مجندًا بالأكاديمية بينهم 5 إصابات خطرة.