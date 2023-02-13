الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس جديد بنيويورك

حادث دهس
حادث دهس

قالت الشرطة الأمريكية، إن 8 أشخاص أصيبوا في حادث دهس بمدينة نيويورك، الاثنين.

أضافت الشرطة الأمريكية، أنه لا توجد مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء حادث حادث الدهس في نيويورك.

وفي نوفمبر من العام الماضي، شهدت مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية حادث دهس بأكاديمية عمدة المقاطعة خلال تدريب أسفر عن إصابة 25 جنديًّا بالأكاديمية.

وأوضحت السلطات الأمريكية حسب ما أشارت إليه وكالة أسوشتيدبرس، أنه خلال عمليات التدريب كانت سيارة دفع رباعي تسير على الجانب الخطأ من الطريق، دهست في طريق سيرها 25 مجندًا بالأكاديمية بينهم 5 إصابات خطرة.

الشرطة الأمريكية حادث دهس نيويورك أمريكا حوادث الدهس في امريكا إصابة 8 أشخاص

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وائل لطفي

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