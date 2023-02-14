أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 14-2-2023 فى الأسواق المصرية

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-2-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين بقيمة 3 جنيهات، حيث أكدت شعبة الدواجن انخفاض تدريجي في أسعار الطيور حتى تصل لمعدلاتها الطبيعية في شهر رمضان المقبل المزمع أن يبدأ في شهر مارس المقبل بفعل توفير الأعلاف الحيوانية وانتهاء أزمة الإفراج الجمركي.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-2-2023 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الفراخ انخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية للمستهلكين وذلك عقب انتهاء أزمة الإفراج الجمركي وتوافر الأعلاف الحيوانية والتي نتجت عن أزمة الدولار الأمريكي في البنوك المصرية وشركات الصرافة خلال الفترة الماضية وإليكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-2-2023 في الأسواق المصرية:-



سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار 71 جنيها وتصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 77 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار 83 جنيها، وتصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 90 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار 84 جنيها وتصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 90 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار 64 جنيها وتصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 70 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سعر كيلو الفراخ الحمراء في المزارع للتجار 71 جنيها وتصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 77 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل سعر كيلو الأوراك من 83_85 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية من 163_175 جنيها.

سجل سعر كيلو الأجنحة من 45_55 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص من 85_99 جنيها.

سجل كيلو الصدور بالعظم نحو 100 جنيه.

سجل كيلو الهياكل نحو 40 جنيها.

سعر البيض في الأسواق للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 100 جنيه في المزارع لتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 106 جنيهات.



سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 110 جنيه في المزارع لتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 119 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 99 جنيها في المزارع لتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 106جنيهات.

وصل سعر الكتكوت البلدي نحو 19 جنيها، فيما وصل سعر الكتكوت الأبيض نحو 17 جنيها، ووصل سعر الكتكوت الساسو نحو 16 جنيها.