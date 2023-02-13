زلزال تركيا وسوريا.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 182 ساعة

وثق مقطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يخرجون صبيا في الـ13 من عمره، بعد أن أمضى 182 ساعة تحت الأنقاض.

الصبي كان تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي جنوبي تركيا، الإثنين، بعد مرور ما يزيد على أسبوع على وقوع الزلزال.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على "نقالة"، مستقيم الرأس ومغطى الجسد، قبل نقله إلى سيارة إسعاف، حسب ما أوضحت وكالة "رويترز".

انتشل عناصر الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد أسبوع من الزلزال الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن، وفق أحدث حصيلة غير نهائية حذرت الأمم المتحدة بأنها قد "تتضاعف".

كانت عمليات الإنقاذ هذه تبدو غير ممكنة بعد انقضاء فترة 72 ساعة التي تعتبر حاسمة بعد الكارثة.

وليل الأحد والإثنين، انتشل سبعة أشخاص أحياء، وفق الصحافة التركية، بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات في كهرمان مرعش وامرأة تبلغ 60 عاما في بسني في محافظة أديامان. كما أنقذت امرأة تبلغ 40 عاما بعد 170 ساعة تحت الأنقاض في غازي عنتاب.

وأُنقذ كل من مصطفى البالغ سبع سنوات ونفيسة يلماز البالغة 62 عاما في محافظة هاتاي في جنوب شرق تركيا، على ما أفادت وكالة الأناضول في وقت مبكر الإثنين. وبقي الاثنان عالقين 163 ساعة تحت الأنقاض قبل أن ينقذا الأحد.

ونشر أحد أعضاء فريق الإنقاذ البريطاني مقطع فيديو على تويتر الأحد يظهر فيه أحد المنقذين يمر عبر نفق حفر في أنقاض المدينة ويسحب رجلا تركيا عالقا تحتها منذ خمسة أيام.

وفي مدينة كهرمان مرعش الواقعة قرب مركز الزلزال، كانت حفارات تعمل على حفر الأنقاض ونبشها في حين تجمع أشخاص في انتظار أخبار عن أحبائهم.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي لوسائل إعلام محلية إن 34717 شخصا يبحثون حاليا عن ناجين، مضيفا أنه تم إيواء حوالى 1,2 مليون شخص في مساكن طلبة وأجلي 400 ألف من المنطقة.

كذلك، دمّر الزلزال أماكن عبادة بالكامل. في أنطاكية، لن يعود باستطاعة هافا باموتشو الصلاة في مسجد حبيب النجار.