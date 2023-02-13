الإثنين 13 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القومى للحوكمة يستعرض مبادرة «كن سفيرًا» فى القمة العالمية للحكومات

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

شاركت اليوم الإثنين، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في جلسة بعنوان "مصر.. العالم الذي نريده"، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 المنعقدة بدبي تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونفذها المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة من خلال برنامج تدريبي مكثف يستمر لمدة 4 أشهر، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب من خلال بناء القدرات؛ سلسلة من الدورات الأساسية والفنية، بالإضافة إلى تدريب المدربين TOT والتي تركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، فضلًا عن التعريف بأهمية الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري.
وأشارت شريف إلى المميزات الرئيسية لمبادرة "كن سفيرًا"، مشيرة إلى الشراكة مع 24 جامعة عامة وخاصة ومنظمات غير حكومية، وأنها تأتي في إطار ريادة الأعمال الخضراء والابتكار من خلال مختبر الابتكار المستدام، كما تراعي التنوع الجغرافي والنوع الاجتماعي، ومعتمدة دوليًا من قبل منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، موضحة أنه تخرج من المبادرة نحو 2350 سفيرًا للتنمية المستدامة حتى الآن، وهي تراعي توطين أهداف التنمية المستدامة التي تم تكييفها مع السياق المصري الذي يغطي 27 محافظة، وتركز في الأساس على تمكين الشباب واستهدافهم في المرحلة العمرية من 18-35 عامًا.

وقالت الدكتورة شريفة شريف إن المبادرة تهدف في الأساس إلى التعليم والتمكين من خلال نشر الوعي، وتدريب الشباب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم التدريب في المبادرة على 3 مراحل تنتهي بورش عمل مكثفة على أرض الواقع يقدمها فريق من الخبراء في مختلف المجالات، موضحة أن المرحلة الأولى تتمثل في المستوى التمهيدي، والتي تشمل مجموعة من المحاضرات الأونلاين على منصة "استدامة"، ثم المستوى المتخصص، فالمستوى الاحترافي.

وأوضحت شريف أن المبادرة تستخدم أدوات تدريب متعددة بما في ذلك كتيبات وإرشادات خاصة تشمل المحاور الفنية والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالاستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تعتمد بشكل كبير على التعلم التفاعلي والتجريبي الذي يعتمد على أدوات التحفيز والمحاكاة.

كما لفتت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مختبر الابتكار المستدام، والذي يعمل كحاضنة للشركات الناشئة التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويقدم الدعم الفني لتطوير نماذج الأعمال، موضحة أنه شارك بالمختبر 199 مشاركًا وتخرج منه 14 شركة ناشئة منهم 8 شركات من خريجي «كن سفيرًا»، ويتم حاليًا احتضان 11 شركة ناشئة، مشيرة إلى مشاركة مبادرة «كن سفيرًا» في مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ.

الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة القمة العالمية للحكومات القومي للحوكمة مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

«خليني شوية معاك» و«قادر أكمل».. أبرز أغاني 2023 لعيد الحب

زواج لمدة شهر.. تفاصيل وفاة «عريس الرحاب»

ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الإثنين 13-2-2023 خلال التعاملات المسائية

فلانتين داي.. رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للعشاق والمخطوبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ممارسات العنف.. وموقف الأمهات والآباء

ماجد حبته

الزلازل.. شائعات وأمنيات

عبدالوهاب داود

«آدم الأول».. محاكمة السرديات الكبرى روائيًا

لواء. محسن الفحام

الإخوان.. إلى أين؟

جمال-أسعد

الأسعار يا حكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع