«البلد دي دفعت التمن كتير».. الرئيس السيسي يستذكر «الشهداء» أمام قمة الحكومات العالمية

لا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناسبة إلا ويتذكر فيها من ضحّوا من أجل هذه البلاد منذ عام 2011 من شهداء الجيش والشرطة والقضاء والشباب في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها.

واليوم، أمام القمّة العالمية للحكومات في دولة الإمارات، تحدث الرئيس عن الثمن الذي دفعته مصر، قائلا: «الإرهاب في مصر فشل وأصبح من الماضي، ومصر دفعت ثمنًا كبيرًا من دم أبنائها للخلاص منه».

لم يسترسل الرئيس السيسي في القمة العالمية بذكر أرقام الشهداء والمصابين، والذين تحدث عنهم في مناسبة سابقة، مؤكدا أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهة من 2013 فقط وحتى الآن بلغ 3277 شهيدًا، إضافة إلى 12 ألفًا و280 مصابًا.

في أبريل 2022، كشف الرئيس عن الإحصائية المؤلمة، قائلا: «دول دفعوا الثمن علشان البلد تعيش».

ووفقًا لصندوق تكريم شهداء ومفقودي وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، في فبراير 2020، بلغ عدد الشهداء من القوات المسلحة (986) شهيدًا و(847) مصابًا.

شهداء الداخلية

أما في وزارة الداخلية فبلغ عدد الشهداء "1123" شهيدًا و"872" مصابًا، ليصبح بذلك عدد الشهداء من العسكريين ورجال الشرطة "2109" شهداء، وعدد المصابين "1719" مصابًا، وذلك بحسب الأرقام الموثقة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية.

فيما بلغ عدد الشهداء المدنيين، حسب الإحصاءات الموثقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، "1388" شهيدًا وعدد المصابين "2412" مصابًا من المدنيين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشهداء من العسكريين والشرطة والمدنيين "3497" شهيدًا، وإجمالي عدد المصابين من العسكريين والشرطة والمدنيين "4131".

كذلك تسبب الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في نقطة مياه غرب سيناء في استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى واجب العزاء فى شهداء القوات المسلحة.

وكتب الرئيس السيسي على حسابه الشخصي على فيسبوك: "ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين فى إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وتابع: "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة فى استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.. هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.. داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها".

وأخيرًا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي: أتحدث عن الشهداء والمصابين فى كل وقت، وعيب علينا أن ننسي ما قدموه هؤلاء الأبطال، وأنه بعد 10 سنوات بحمد الله لا يوجد إرهاب فى مصر".

وتابع: الدولة نجحت بنسبة كبيرة بالقضاء على الإرهاب، وهناك احتفالية ستتم فى رفح والشيخ زويد، عن القضاء على الإرهاب.

عيد الشرطة الـ71

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، أن طائرة بالوزراء هبطت فى العريش، بعد 8 سنوات، من غياب هذا الأمر.

كما لفت الرئيس السيسي إلى أن الثمن كان كبيرًا فى القضاء على الإرهاب، فالثمن شهداء ومصابون، "ودعا الرئيس السيسي أن يجمعنا الله بالشهداء".

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد أخذ أى جزء من مصر أو السيطرة عليها، فمصر قوية، والشهداء أبناء المصريين بالكامل.