الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة للمدرس المتهم بإصابة الطفلة حنين في الأميرية

حبس
حبس

قضت محكمة الأميرية، اليوم، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه للمتهم أيمن. ر مدرس لغة عربية، المتهم بإصابة الطفلة حنين، المعروفة بتلميذة الكاتل في الواقعة المعروفة إعلاميا بسقوط كاتل الشاي على الطفلة حنين في مدرسة بالأميرية، كما قررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت بداية الواقعة في شهر نوفمبر 2022، عندما تلقت شرطة النجدة بقسم الأميرية إخطارًا من مستشفى الحلمية بالأميرية، بوصول طفلة عمرها 7 سنوات إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصابة بحروق وتشوهات بالجسد والفخذ والساق نتيجة سقوط ماء مغلي عليها مما تسبب لها بحرق من الدرجة الأولى.

وانتقل رجال قسم شرطة الأميرية إلى المستشفى محل البلاغ والواقعة وكشفت المعاينة الأولية وجود طفلة تدعى حنين. ح، في حالة إعياء شديد تصرخ من الألم بسبب الحروق التي لحقت بها.

وبسؤال والدة الطفلة حنين المجني عليها، قالت إن ابنتها تلميذة بالصف الثاني الابتدائي وأثناء تواجدها داخل الفصل بالمدرسة كان أحد المدرسين يعد كوبًا من الشاي، وكان يحمل في يده كاتل مياه تغلي وفجأة سقطت المياه المغلية على ابنتها، مما تسبب في إصابتها وتعرضها لصدمة قوية وحالة نفسية سيئة.

تلميذة الكاتل الطفلة حنين الأميرية محكمة الاميرية الحبس سنة

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