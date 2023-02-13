الإثنين 13 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في الشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش والمورفين بقصد الاتجار والتربح في القضية رقم 12198 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن قيام "م . ع " و" ف . أ" مقيمان العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد  المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش والمورفين، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

باتخاذ الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهما في كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش والمورفين، تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وبمواجهتهما بحيازة المواد المخدرة أقر بحيازتها بقصد الاتجار والتربح،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات الزقازيق عاطلين السجن المشدد المخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

«إتش سى»: توقعات بصعود سهم «طلعت مصطفى» خلال ٢٠٢٣ بفضل انتعاش قطاع السياحة

تعرض 5 آلاف طفل لانتهاكات جنسية من جانب أعضاء الكنيسة البرتغالية

إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد» لشراء السلع بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يشيد بانطلاق مبادرة «مستقبل أخضر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإخوان.. إلى أين؟

جمال-أسعد

الأسعار يا حكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع