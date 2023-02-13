السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش والمورفين بقصد الاتجار والتربح في القضية رقم 12198 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن قيام "م . ع " و" ف . أ" مقيمان العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش والمورفين، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

باتخاذ الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهما في كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش والمورفين، تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وبمواجهتهما بحيازة المواد المخدرة أقر بحيازتها بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.