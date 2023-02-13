حبس قاتلة الطفلة سجود انتقامًا من شقيقتها بالشرقية 15 يومًا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق العامة، تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة "سجود" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لها تهمة القتل العمد.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول "سجود ح" 4 سنوات، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لوجود شبهة جنائية.

كشفت التحريات الأولية عن العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها، وجار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أضافت التحريات قيام "انتصار. س" ربة منزل، باستدراج الطفلة "سجود" بعيدا عن أعين الناظرين، ووضعها داخل جردل مياه وخنقها، والتخلص من جثتها بإلقائها أعلى غرفة تفتيش بمنزل مجاور لتضليل العدالة بأن الطفلة لقيت مصرعها غرقا، تم القبض على المتهمة، وتبين ارتكابها الواقعة بسبب الغيرة من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة المجنى عليها، تم إحالة المتهمة للنيابة العامة.