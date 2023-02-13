الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بتهمة خطف شاب وسرقته فى الشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف شاب بعد استدراجه والتعدى عليه وسرقته، في القضية رقم 7086 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

 صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

وكان أمر الإحالة، قد أوضح أن المتهم "أ. ص"، قام بخطف "ع.إ" بطريق التحايل بأن قام باستدراجه بإحدى الحيل لمحل الواقعة، وقام بالتعدى عليه بالضرب المبرح وتهديده بسلاح أبيض وسرقته، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ثم قاما بالتقاط مقاطع فيديو له مجردا من ملابسه، تحت تهديد السلاح لابتزازه في حال تقدمه بمحضر فى قسم الشرطة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان عن صحة الواقعة، وقيام المتهم باستدراج المجنى عليه وخطفه بطريق التحايل وسرقته والتقاطه كرهًا عنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، والتقاط صور عارية له، عقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات الزقازيق عاطل السجن المشدد خطف شاب المستشار نسيم على بيومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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المشدد 10 سنوات للمتهم بتهمة خطف شاب وسرقته فى الشرقية

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